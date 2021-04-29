https://news.day.az/world/1338326.html Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 308 тысяч
Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 308 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 1433 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 18 человек умерли.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 308 834, число умерших - 4 095.
Вылечились 289 976 человек.
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