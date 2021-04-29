Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 308 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 1433 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 18 человек умерли.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 308 834, число умерших - 4 095.

Вылечились 289 976 человек.