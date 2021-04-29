https://news.day.az/world/1338362.html Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы
Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы
Судан приостановил действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
"Судан замораживает соглашение <...>, которое было подписано с прежним режимом <...> Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго", - говорится в сообщении.
В суданских СМИ информации об этом пока нет.
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