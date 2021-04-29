Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы

Судан приостановил действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Судан замораживает соглашение <...>, которое было подписано с прежним режимом <...> Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго", - говорится в сообщении.

В суданских СМИ информации об этом пока нет.