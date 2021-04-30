Космический корабль компании Илона Маска чуть не столкнулся с космическим мусором

Несколько дней назад космический корабль компании Илона Маска Crew Dragon, с экипажем миссии SpaceX Crew-2 на борту, направился к МКС. Как выяснилось, корабль чуть было не столкнулся с космическим мусором, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Сообщается, что всего через несколько часов после начала полета экипаж попросили надеть защитные костюмы и пристегнуться. Данная команда поступила из центра управления полетами SpaceX. Дело в том, что специалисты обнаружили опасное сближение корабля с космическим мусором. На протяжении практически 20 минут в центре управления полетами SpaceX отслеживали перемещение как корабля, так и обломка.

К счастью, космический корабль не столкнулся с фрагментом космического мусора и уже в субботу астронавты достигли борта станции. Отмечается, что обнаружился обломок поздно, в связи с чем возможности скорректировать направление полета - не было.