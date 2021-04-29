Сенат США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID

Сенат Конгресса США в среду утвердил кандидатуру бывшего постоянного представителя при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию (USAID).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Нынешний президент США Джо Байден внес кандидатуру Пауэр на утверждение в Сенат в феврале. Ее поддержали 68 сенаторов, 26 законодателей высказались против. В ближайшее время бывший постпред будет приведена к присяге.

Лауреат Пулитцеровской премии 2003 года, 50-летняя уроженка Ирландии Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН в администрации 44-го президента Барака Обамы с 2013 по 2017 год.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания зарубежной помощи. Руководитель агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената Конгресса США и действуют в координации с Госдепартаментом. В соответствии с уставом, основными направлениями деятельности агентства являются оказание поддержки торговле, сельскому хозяйству, развитию здравоохранения, гуманитарной сферы и экономики, а также оказание помощи усилиям по предотвращению конфликтов и развитию демократии в других странах.