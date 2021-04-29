США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жестких санкций против Ирана, чтобы страна вернулась к соблюдению СВПД.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Американские чиновники отказались сообщить, какие именно санкции могут быть сняты. В то же время они отметили, что речь может идти о санкциях, связанных с ядерной сделкой, а также с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. По словам чиновников, никаких решений еще не принято.

Во вторник в Вене возобновились переговоры по СВПД по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров.

В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.

Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из СВПД - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.