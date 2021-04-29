Президент Молдовы распустила парламент

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об это она сообщила в среду на брифинге.

Указ президента последовал после решения Конституционного суда (КС), который аннулировал режим чрезвычайного положения, введенный парламентом с 1 апреля по 31 мая. В этот период распускать парламент по закону было нельзя.

Ранее судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего состава законодательного органа, который дважды не смог утвердить состав правительства после отставки Иона Кику с поста премьера в декабре прошлого года.

Лидер крупнейшей в Молдове Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, призвал левые партии объединиться на предстоящих 11 июля парламентских выборах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, комментируя указ президента Майи Санду о роспуске парламента и проведении досрочного голосования.