ВОЗ подтвердил эффективность «AstraZeneca»

"Тромбоз, вызванный инфекцией COVID-19, случается чаще, чем тромбоз из-за вакцины "AstraZeneca".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он сказал, что каждая страна сама решает, какую вакцину использовать.

По его словам, эффективность "AstraZeneca" также подтверждена ВОЗ.

"Я бы без колебаний привился вакциной "AstraZeneca", - сказал представитель ВОЗ.