Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку

Бывший президент США Дональд Трамп инициировал обсуждение возобновления митингов своих сторонников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идет о митингах под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Такие митинги широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. Проведение новых митингов запланировано на май, отмечает канал.

"Это определённо будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам", - сообщил телеканалу источник, близкий к экс-президенту.