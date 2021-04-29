Число умерших от коронавируса в Иране превысило 71 тысячу

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 385 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 71 351.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 19 899 человек, общее число инфицированных достигло 2 479 805.