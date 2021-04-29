https://news.day.az/world/1338435.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 71 тысячу
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 71 тысячу
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 385 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 71 351.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 19 899 человек, общее число инфицированных достигло 2 479 805.
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