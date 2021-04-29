Пашинян решил пустить поля под коноплю

В Армении разрешат производство и продажу промышленной конопли.

Правительство Армении на заседании 29 апреля одобрило законодательный пакет, позволяющий производить, импортировать, экспортировать и продавать промышленную коноплю. При этом для производства и продажи промышленной конопли потребуется специальная лицензия, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В обосновании указано, что около 1/3 сельскохозяйственных земель Армении не обрабатываются, и, разрешая производство конопли в республике, предпринимается попытка "стимулировать развитие сельского хозяйства".

Для лицензирования необходимо, чтобы заявитель не нарушил закон о наркотиках. Лица, употребляющие наркотики или имеющие судимость, связанную с использованием наркотиков, не смогут подать заявление на получение лицензии.