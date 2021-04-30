https://news.day.az/world/1338453.html 7% населения Европы получили обе дозы вакцины - ВОЗ
7% населения Европы получили обе дозы вакцины - ВОЗ
"С тех пор, как в европейском регионе был зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19, прошло 462 дня".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он отметил, что в настоящее время в Европейском регионе COVID-19 инфицированы 5,5 процента населения.
"Обе дозы вакцины уже введены 7% населения региона", - сообщил Клюге.
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