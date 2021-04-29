В квартире и офисе экс-адвоката Трампа прошли обыски

Представитель экс-адвоката Трампа Руди Джулиани подтвердил проведение обысков в его квартире и офисе в Нью-Йорке по подозрению в нарушении лоббистского законодательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее в среду СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и, предположительно, изъяли электронные носители информации. По данным газеты New York Times, обыск прошел в рамках расследования прокуратуры о том, что Джулиани возможно лоббировал интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был личным адвокатом президента США.

Как подтвердил телеканалу адвокат Джулиани, обыск в среду прошел не только в квартире но и в нью-йоркском офисе бывшего мэра и личного адвоката Трампа. По информации защитника Джулиани, ордер на обыск обоснован расследованием возможного нарушения закона об иностранном лоббировании. По информации юриста, властей также интересует взаимодействие Джулиани с журналистом Джоном Соломоном. CNN отмечает, что этот журналист "активно писал на тему Украины перед (президентскими) выборами".

Формально каких-либо обвинений против Джулиани не выдвигалось, он, по словам адвоката, не признает вины в каких-либо нарушениях.