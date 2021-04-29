В Колумбии во время массовых беспорядков пострадали 42 полицейских

В Колумбии при подавлении массовых беспорядков были ранены 42 сотрудника полиции - правоохранители пытались остановить бесчинства демонстрантов, громивших автобусы, остановки, и вандализм в целом.

"Сорок человек были задержаны, и, к сожалению, 42 полицейских получили ранения в течение дня в городах страны, подавляющее большинство - в Кали, где пострадали 30 человек сотрудников", - заявили представители МВД Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Демонстранты в Колумбии протестуют против налоговой реформы, которая подразумевает введение сбора за одноразовый пластик, а также дополнительный налог в размере 10 процентов на всех жителей страны, чей доход превышает 660 долларов.