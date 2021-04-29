https://news.day.az/world/1338479.html В США полиция арестовала крокодила - ВИДЕО
В США полиция арестовала крокодила - ВИДЕО
В США полицейские арестовали и заковали в наручники крокодила, сообщается в Telegram-канале Police frequency. Канал также публикует видео необычного задержания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в городе Хьюстон штата Техас.
По данным СМИ, рептилия заблокировала движение на шоссе и резвилась вдоль обочины.
"Нарушитель" был задержан. Его перенесли на небольшое расстояние в безопасное место под мостом. Там животное выпустили на травянистый берег. Крокодил быстро перебрался через мелководье и поплыл в более глубокие воды.
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