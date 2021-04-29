В США полиция арестовала крокодила

В США полицейские арестовали и заковали в наручники крокодила, сообщается в Telegram-канале Police frequency. Канал также публикует видео необычного задержания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городе Хьюстон штата Техас.

По данным СМИ, рептилия заблокировала движение на шоссе и резвилась вдоль обочины.

"Нарушитель" был задержан. Его перенесли на небольшое расстояние в безопасное место под мостом. Там животное выпустили на травянистый берег. Крокодил быстро перебрался через мелководье и поплыл в более глубокие воды.