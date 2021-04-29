Нападение с тесаками на полицейского в США попало на видео

В США вооруженный двумя тесаками мужчина был застрелен во время нападения на сотрудника полиции.

Инцидент произошел рано утром 24 апреля в городе Нешвилл штата Теннеси, пишет NBC news, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент попал на видео. Офицер полиции Кристофер Ройер патрулировал улицы города на служебной машине и заметил машину с подставными номерными знаками. Полицейский вышел из машины, после чего на него напал пассажир авто с двумя ножами для мяса. Злоумышленник попытался проникнуть в машину полицейского.

Офицер достал служебный пистолет, отошел от вооруженного мужчины и попросил его бросить ножи.

"Что ты делаешь? Остановись! Брось ножи", - кричал полицейский.

В этот момент он вызвал на место подкрепление. Злоумышленник попытался сесть за руль полицейской машины, не выпуская из рук ножей. Но после этого вышел из машины и начал приближаться к офицеру, игнорируя требования. Полицейский несколько раз выстрелил в грудь мужчины. Злоумышленник скончался в больнице.

В местной полиции объяснили, что офицер был вынужден выстрелить в мужчину, столкнувшись с угрозой смерти. Полиция штата начала расследование инцидента, офицера временно отстранили от патрулирования до окончания расследования.