Птицы захватили город в Австралии

Жители юго-востока Австралии пережили настоящее нашествие птиц. Стаи белых какаду просто захватили город.

Они облепили местные крыши, газоны, провода и столбы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местные шутят, что пернатые летят с письмами из Хогвартса. Другие вспомнили апокалиптический триллер Хичкока, в котором птицы нападают на людей.