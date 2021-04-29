https://news.day.az/world/1338487.html Птицы захватили город в Австралии - ВИДЕО
Птицы захватили город в Австралии - ВИДЕО
Жители юго-востока Австралии пережили настоящее нашествие птиц. Стаи белых какаду просто захватили город.
Они облепили местные крыши, газоны, провода и столбы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Местные шутят, что пернатые летят с письмами из Хогвартса. Другие вспомнили апокалиптический триллер Хичкока, в котором птицы нападают на людей.
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