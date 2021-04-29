https://news.day.az/world/1338497.html Перестрелка на кыргызско-таджикской границе - есть погибший и раненые
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе - есть погибший и раненые
Войсковые подразделения Кыргызстана и Таджикистана начали перестрелку на границе.
"По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов", - добавил собеседник агентства.
Один кыргыз погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом в четверг заявили в пресс-службе минздрава Кыргызстана.
"В Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек", - заявил представитель пресс-службы.
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