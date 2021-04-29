Перестрелка на кыргызско-таджикской границе

Войсковые подразделения Кыргызстана и Таджикистана начали перестрелку на границе.

"По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов", - добавил собеседник агентства.

Один кыргыз погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом в четверг заявили в пресс-службе минздрава Кыргызстана.

"В Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек", - заявил представитель пресс-службы.