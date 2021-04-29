https://news.day.az/world/1338525.html Во Франции ограничения в связи с COVID-19 будут сняты поэтапно
Во Франции ограничения в связи с COVID-19 будут сняты поэтапно
Во Франции будет отменен комендантский час, введенный в рамках борьбы с COVID-19.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "LeParisien", об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Он отметил, что план отмены карантинных ограничений предусматривает четыре этапа.
По словам президента Франции, с 19 мая откроются все магазины, а 9 июня будет возобновлена работа кафе и ресторанов.
Э.Макрон сказал, что 30 июня будет отменен комендантский час, будут разрешены собрания с участием более 1 тыс. человек.
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