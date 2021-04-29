Во Франции ограничения в связи с COVID-19 будут сняты поэтапно

Во Франции будет отменен комендантский час, введенный в рамках борьбы с COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "LeParisien", об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что план отмены карантинных ограничений предусматривает четыре этапа.

По словам президента Франции, с 19 мая откроются все магазины, а 9 июня будет возобновлена работа кафе и ресторанов.

Э.Макрон сказал, что 30 июня будет отменен комендантский час, будут разрешены собрания с участием более 1 тыс. человек.