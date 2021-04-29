В Германии молодая женщина умерла после вакцинации AstraZeneca

В Германии 32-летняя женщина умерла после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca британско-шведской компании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на WDR, она умерла 9 марта в округе Херфорд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Женщине стало плохо через несколько дней после укола.

Причиной смерти стали побочные эффекты от препарата: нарушение свертываемости крови и кровоизлияние в мозг. Аналогичный случай накануне произошел в Канаде.

Отметим, что Германия продолжает использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на что, препарат попадал в череду скандалов в начале 2021 года из-за возможного образования тромбов после прививки. Вакцинацию этим препаратом прошли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.