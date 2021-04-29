Спецназ погранслужбы Кыргызстана захватил заставу в Таджикистане

Кыргызстан и Таджикистан направляют в зону конфликта на границе двух государств дополнительные силы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

"По всему периметру киргизско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в ответ на обстрел своих погранзастав спецназ киргизских пограничников захватил заставу на территории Таджикистана.

"Около 17:00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда. В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан", - отмечается в сообщении.

Как напомнило ведомство, вооруженное столкновение военнослужащих двух стран началось в четверг в районе местности "Головной". "В ходе перестрелки получили ранения гражданские лица и военнослужащие Кыргызской Республики", - подчеркивается в сообщении.