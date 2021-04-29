МИД Чехии заявил, что Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага стремится к формированию с Россией взаимовыгодных и уважительных отношений и не заинтересована в эскалации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"РФ является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Есть и такие, в которых мы видим определенные проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений", - сказал министр.

По словам Кулганека, республика выступает "за прагматичное урегулирование отношений" с Россией. Он пояснил, что чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Кроме того, министр верит в то, что со временем отношения между Москвой и Прагой удастся урегулировать так, чтобы они были взаимовыгодными. По мнению Кулганека, для этого требуется взаимное уважение.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице продолжается и в этом деле существуют две версии - неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.

Фото: Petr David Josek/AP