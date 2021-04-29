В МИДе Киргизии сообщили, что ведут переговоры с Таджикистаном

Министерства иностранных дел Киргизии и Таджикистана ведут переговоры, чтобы локализовать конфликт на границе. Об этом пишет портал 24.kg со ссылкой на министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Потом МИД сделает заявление", - сказал Казакбаева.

Министр отметил, что переговоры ведутся на всех уровнях, в том числе между правоохранительными органами. По его словам, Киргизия не вручала ноту протеста послу Таджикистана.

До этого киргизские пограничники захватили таджикскую погранзаставу.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская - спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является "напряженной". В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.