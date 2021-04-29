https://news.day.az/world/1338544.html Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 26 - ФОТО
Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 26 - ФОТО
Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 26.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минздрава Кыргызстана.
Сообщается, что два человека погибли.
На данный момент около 850 человек эвакуированы из кыргызских сел на границе с Таджикистаном.
Заместитель главы Баткенской области Кыргызстана Маруфхан Тулаев заявил, что таджики начали поджигать дома жителей кыргызского села Достук. В Таджикистане эту информацию не комментируют.
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