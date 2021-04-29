Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 26.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минздрава Кыргызстана.

Сообщается, что два человека погибли.

На данный момент около 850 человек эвакуированы из кыргызских сел на границе с Таджикистаном.

Заместитель главы Баткенской области Кыргызстана Маруфхан Тулаев заявил, что таджики начали поджигать дома жителей кыргызского села Достук. В Таджикистане эту информацию не комментируют.