Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Кыргызстаном

Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Кыргызстаном.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в мэрии города.

"Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо", - заявил собеседник агентства.

По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное, поводов для беспокойства нет.

Он также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения.

Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.

В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.