Число пострадавших на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 46

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 46, один погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

"На 22.30 (20.30 по Баку - ред.) всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один амбулаторно, один летальный случай, остальные 44 пострадавших с различными огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области", - заявил представитель пресс-службы.