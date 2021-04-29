В Грузии выявлено 1433 новых случая коронавируса
В Грузии выявлено 1433 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.
За последние 24 часа в стране выздоровели 1160 человек. 18 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 29 024 теста, в том числе 11 185 - с экспресс-тестом на антигены и 17 839 - с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 4,94 процента, за последние 14 дней - 4,54 процента, за последние семь дней - 4,72 процента.
Всего в Грузии выявлено 308 834 случая заражения коронавирусом, из которых 289 976 человек выздоровели и 4095 умерли.
Всего вакцинировано 43 568 человек, ежедневно вакцинируется 1767 человек.
217 человек находятся в режиме карантине, 3765 человек - под наблюдением в стационаре, 718 человек ковид-гостинице.
При этом 28 апреля в Грузии выявлен 1551 новый случай коронавируса, выздоровели 878 пациентов.
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