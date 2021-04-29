В Иране за сутки от коронавируса скончались 385 человек

За минувшие сутки в Иране 385 человек скончались от коронавируса.

Об этом сказали в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

Таким образом, за все время пандемии в Иране от COVID-19 скончался 71 351 человек.

Согласно информации, за последние сутки в Иране коронавирусом заразились 19 899 человек. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 479 805 человек, состояние 5 367 из которых оценивается как тяжелое.

До настоящего времени общее число выздоровевших от коронавируса составило 1 938 064 человек.

За все время пандемии в Иране проведено свыше 15,6 миллиона тестов на коронавирус.

В целом на сегодня граждане Ирана получили свыше одного миллиона доз вакцины от COVID-19, первой дозой привито 798 000, второй - 204 000 человек.