Нью-Йорк полностью снимет коронавирусные ограничения

Город Нью-Йорк намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала MSNBC.

"Мы готовы полностью открыть город 1 июля, - сказал он. - Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей".

Градоначальник подчеркнул, что по меньшей мере 6,3 млн жителей мегаполиса уже прошли вакцинацию, в связи с чем представляется возможным отменить введенные на фоне пандемии ограничения. "Число вакцинированных будет и дальше расти, мы приложим к этому все усилия", - указал он. При этом де Блазио не пояснил, в какой мере сохранится действие масочного режима внутри помещений.

Реализация планов, однако, зависит от того, поддержит ли их губернатор штата Эндрю Куомо. Снятие коронавирусных ограничений 1 июля будет носить символический характер, поскольку вскоре после этого, 4 июля, американцы будут праздновать День независимости. Согласно данным за минувшую среду, в городе за время эпидемии было зафиксировано свыше 923,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. 32 461 человек умер от последствий вызываемого им заболевания.

По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 43% населения штатов (свыше 142,6 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 29,5% (98 млн человек) прошли вакцинацию полностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 32,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 574,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.