В США более 430 человек обвинили во вторжении в Капитолий

Различные обвинения предъявлены более 430 задержанным по делу об участии в незаконном вторжении в Капитолий в январе текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг заместитель помощника генерального прокурора США Брэд Уигманн на слушаниях в комитете по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса. Трансляция велась на сайте комитета.

"Всего более 430 человек, которым были предъявлены обвинения, но эта цифра еще может измениться", - сказал он, отвечая на вопрос, скольким задержанным уже предъявлены обвинения по этому делу. Он уточнил, что эти обвинения носят различный характер, в том числе они связаны и с так называемым внутренним терроризмом. Конкретики ни он, ни присутствовавшая на слушаниях помощник директора Федерального бюро расследований Джилл Сэнборн приводить не стали, сославшись на то, что расследование еще продолжается.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.