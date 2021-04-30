Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана выросло до 96

Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 96 человек.

Об этом сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, по его словам, 38 человек были отправлены в медучреждения Бишкека.

Ранее Минздрав сообщал о 84 пострадавших и трех погибших, в числе которых ребенок 2008 года рождения.