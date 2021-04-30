Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта

Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол и заявление по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области. Об этом сообщили в пресс-службе Баткенской областной администрации КР, передает Day.Az со ссылкой на "Кабар".

В заявлении говорится: созданная по инициативе правительств Кыргызстана и Таджикистана комиссия по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах КР и РТ, случившегося 29 апреля, обсудила причины и последствия инцидента.

В итоге пришли к обоюдному согласию:

- прекратить вооруженный конфликт;

- отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации;

- принять меры по недопущению эскалации напряженности;

- создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер;

- создать соответствующие стабилизирующие условия для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

Совместное заявление подписали от делегации КР О.Суваналиев от РТ С.Ятимов.

Также Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол, в котором говорится:

"29 апреля 2021 года состоялась рабочая встреча представителей Кыргызстана и Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта в составе, Кыргызской стороны: полномочный представитель правительства КР по Баткенской области О.Суваналиев, первый заместитель председателя - директор Погранслужбы ГКНБ КР У.Шаршеев, первый заместитель министра внутренних дел КР С.Омурзаков, заместитель председателя ГКНБ КР А.Шаменов. Таджикской стороны: председатель ГКНБ РТ С.Ятимов, первый заместитель - командующий ПВ ГКНБ РТ Р.Рахмонали, председатель Согдийской области Р.Ахмадзода.

Стороны, основываясь добрососедским отношениями и во исполнение ранее принятых межгосударственных соглашений, пришли к обоюдному согласию по нижеследующим вопросам:

1. Прекратить боевые действия на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области с 19.30, 29 апреля с.г. по бишкекскому времени (с 18.30, 29 апреля с.г. по душанбинскому времени).

2. Отвести войска и военную технику с приграничных участках Баткенской области и Согдийской области в места их постоянной дислокации.

3. Продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области и Согдийской области.

Создать рабочую группу из числа сотрудников пограничных войск, органов безопасности и внутренних дел обеих государств по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей, указанных в настоящем протоколе. Совместной протокол подписали делегации из Кыргызстана О.Суваналиев, У.Шаршеев, С.Омурзаков, также из Таджикистана С.Ятимов, Р.Рахмонали, Р.Ахмадзода".