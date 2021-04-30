Сенат США утвердил нового директора NASA

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нынешний президент США Джо Байден внес кандидатуру Нельсона на утверждение в Сенат в марте. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

78-летний Нельсон, являющийся членом правящей на данном этапе Демократической партии США, трижды избирался в Сенат Конгресса от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.