Число пострадавших на границе Таджикистана и Киргизии превысило 120 человек

Число пострадавших в ходе боевых действий на границе Таджикистана и Киргизии достигло 124 человек. Об этом сообщает Минздрав Киргизии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По последним данным, за время конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 124 жителя Кыргызстана", - сообщила представитель Минздрава.

По ее словам, трое из них, в том числе ребенок 2008 года рождения, умерли.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности "Головной", в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская - спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является "напряженной". В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.