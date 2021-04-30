https://news.day.az/world/1338592.html Япония направит Индии медицинскую помощь
Япония направит Индии медицинскую помощь
Правительство Японии приняло решение направить медицинскую помощь Индии, где произошло резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу японским министерством иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Япония приступила к отправке в Индию 300 единиц оборудования для выработки кислорода, а также 300 аппаратов ИВЛ", - подчеркивается в заявлении ведомства.
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