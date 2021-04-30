https://news.day.az/world/1338594.html Давка на празднике в Израиле - десятки погибших и раненых - ФОТО - ВИДЕО
Давка на празднике в Израиле - десятки погибших и раненых - ФОТО - ВИДЕО
Жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.
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