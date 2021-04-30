Давка на празднике в Израиле

Жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.