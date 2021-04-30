Южная Корея продлила жесткий карантин до 23 мая
Правительство Республики Корея приняло решение продлить действие текущего уровня социального дистанцирования еще на три недели, до 23 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хон Нам Ги, выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он указал, что при принятии данного решения учитывался тот факт, что число новых случаев заражения коронавирусом практически не уменьшается, а число инфицированных, источники заражения которых не удается отследить, продолжает расти.
В столичном регионе, где проживает почти половина населения страны, действует второй уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах страны - уровень 1,5. По всей стране запрещены любые мероприятия с участием более четырех человек. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, салоны караоке, крупные супермаркеты смогут по-прежнему работать до 10 часов вечера, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено.
Кроме того, власти приняли решение продлить еще на одну неделю, по 9 мая, особый карантинный период, призванный остановить распространение вируса. На это время вводится запрет на проведение совместных обедов и других массовых мероприятий, расширяется удаленный режим работы. Правительство оставляет за собой право ужесточить карантинные меры без предварительного уведомления, если число новых случаев инфекции не сократится.
Власти страны опасаются роста заболеваемости в связи с увеличением числа семейных мероприятий в предстоящие на следующей неделе праздники. В последние дни в стране ежедневно фиксируется 600-700 новых случаев заражения коронавирусом.
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