Грузия получила очередную партию вакцины Sinovac

Самолет со 100 тысячами дозами вакцины Sinovac приземлился в Тбилисском международном аэропорту, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Это уже вторая партия китайской вакцины, поступившая в Грузию. Первая партия китайской вакцины Sinopharm также в 100 тысяч доз прибыла в Грузию в начале апреля.

На вакцинацию китайским препаратом Sinopharm в Грузии уже зарегистрировались более 6,7 тысячи человек.

Китайские вакцины создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Инактивация вируса - один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.