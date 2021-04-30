https://news.day.az/world/1338605.html В Индии за сутки выявили 386 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Индии за сутки выявили 386 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Индии за сутки выявили 386 452 случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем за время пандемии. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 18,3 млн.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.
Всего в Индии скончались более 208 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19, выздоровели более 15,3 млн человек.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране наблюдается "коронавирусный шторм".
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