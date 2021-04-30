Кыргызстан и Таджикистан договорились вывести военных и технику из зоны конфликта

Кыргызстан и Таджикистан согласились вывести из зоны конфликта на границе военных и технику, сообщил в пятницу "Интерфаксу" полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев, передает Day.Az.

"Согласно подписанному совместному заявлению, стороны пришли к согласию отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации и принять меры к недопущению эскалации напряженности", - сказал Суваналиев.

Заявлением также предусматривается создание совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного прогресса в интересах двух дружественных народов и государств, отметил полпред.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей по прекращению огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе, о поджогах и пожарах в селах Кыргызстана и стягивании военной техники.

По последним данным Минздрава КР, число пострадавших достигло 134 человек, 13 погибли.