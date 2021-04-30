https://news.day.az/world/1338613.html Как Мексика выживает без воды - ФОТОРЕПОРТАЖ
Как Мексика выживает без воды - ФОТОРЕПОРТАЖ
Засуха в Мексике достигла критического уровня.
В столичном регионе остро ощущается нехватка воды, рыба в пересыхающих водоемах гибнет, города и деревни страдают от пыльных бурь, вызывающих респираторные заболевания.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее как выживают мексиканцы в условиях водного дефицита.
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