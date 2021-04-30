Как Мексика выживает без воды

Засуха в Мексике достигла критического уровня.

В столичном регионе остро ощущается нехватка воды, рыба в пересыхающих водоемах гибнет, города и деревни страдают от пыльных бурь, вызывающих респираторные заболевания.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее как выживают мексиканцы в условиях водного дефицита.