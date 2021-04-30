Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 310 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 1476 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек умерли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 310 310, число умерших - 4 110.

Вылечились 290767 человек.