https://news.day.az/world/1338638.html Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 310 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 310 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 1476 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек умерли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 310 310, число умерших - 4 110.
Вылечились 290767 человек.
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