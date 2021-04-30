Число умерших от COVID-19 в России превысило 110 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразился еще 8 731 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 805 288.

За последние сутки от коронавируса умерли 397 человек. Число умерших от коронавируса достигло 110 128.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.