https://news.day.az/world/1338671.html Число умерших от COVID-19 в России превысило 110 тысяч человек
Число умерших от COVID-19 в России превысило 110 тысяч человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразился еще 8 731 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 805 288.
За последние сутки от коронавируса умерли 397 человек. Число умерших от коронавируса достигло 110 128.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.
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