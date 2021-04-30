Вывод войск США и НАТО из Афганистана

Военнослужащие США и силы их союзников по НАТО, и партнеров по операции, которая 20 лет назад была названа "Несокрушимая свобода", выходят из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом практически одновременно сообщили и в Белом доме, и в брюссельской штаб-квартире Северо-Атлантического альянса.

Уход из Афганистана знаменует и окончание военной операции "Решительная поддержка", призванной в свое время помочь официальному Кабулу стабилизировать обстановку в стране.

В общей сложности в "Решительной поддержке" принимали участие девять тысяч шестьсот военных из 36 стран, входивших в международную коалицию по борьбе с талибами.

"Несокрушимая свобода" была начатать в качестве ответной меры за теракты, совершенные в США в сентябре 2001 года. Тогда только в Нью-Йорке погибли несколько тысяч человек.

В армии Афганистана говорят с благодарностью об иностранном военном контингенте: "Мы многому научились. Теперь мы владеем новой техникой ведения боевых действий, если и когда нам придется отвечать на нападение".

При 45-ом президенте США Дональде Трампе с талибами в феврале прошлого года было заключено соглашение, по которому в обмен на вывод войск, дата которого была обозначена маем нынешнего, был начат переговорный процесс, касающийся урегулирования в Афганистане.

Талибы сели за круглый стол с представителями официального Кабула.

Вывод войск займет несколько месяцев, но в любом случае, предполагается, что процесс закончится к сентябрю.

В НАТО указали, что продолжат поддерживать народ Афганистана в его стремлении идти по пути демократии и укреплении безопасности жизни в стране, в которой военные конфликты продолжаются уже несколько десятилетий.