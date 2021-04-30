Кыргызстан и Таджикистан решили отвести войска от госграницы

Кыргызстан и Таджикистан решили 30 апреля отвести войска от государственной границы.

Как сообщает АПА со ссылкой на Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

"Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся с переговоров с таджикской стороной, в которых приняли участие он сам, полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. По его словам, встреча прошла на нейтральной территории, на КПП "Кызыл-Бел". Таджикистан представляли глава ГКНБ, губернатор Согдийской области, представитель Погранвойск РТ. Камчыбек Ташиев уточнил, что сегодня решили отвести все войска от линии госграниц, Кыргызстан - в Баткен, Таджикистан - подальше", - говорится в сообщении.

Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.