Российский журналист троллит Пашиняна

"Представители оппозиции предполагают на пост премьер-министра вашего заместителя Тиграна Авиняна", - с таким вопросом к Николу Пашиняну обратилась журналистка газеты "Известия" в Казани.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вопрос явно сбил с толку Пашиняна. Он попытался заговорить, но журналистка продолжила, какие отношения будет строить с Россией Авинян, если будет премьер-министром?

Пашинян сказал, что Авинян - его заместитель, член его политической команды, он не думает, что возникнут разногласия.

"Извините, Тигран Авинян - мой политический сторонник. Я думаю, что мы вместе пойдем на выборы и у нас не будет разногласий", - сказал он.