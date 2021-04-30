В Израиле 2 мая объявили днем траура в связи с инцидентом на горе Мерон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что воскресенье, 2 мая, будет объявлено в еврейском государстве днем национального траура в связи с трагическим инцидентом на горе Мерон, в результате которого в ночь на пятницу погибли 44 человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В воскресенье мы проведем национальный день траура в связи с катастрофой на горе Мерон, ставшей одним из самых тяжелых бедствий, постигших Государство Израиль", - написал премьер в Twitter.