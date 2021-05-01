В Индии пограничники требуют завести дело против голубя-"шпиона"

В Индии пограничники задержали прилетевшего из Пакистана голубя и пытаются возбудить против него дело о международном шпионаже, сообщает Day.Az со ссылкой на medialeaks.ru.

Неопознанный голубь незаконно пересек границу страны 17 апреля и присел на плечо сотрудника службы пограничного контроля Нирая Кумара. Птицу тут же задержали и сообщили об этом на пост охранной зоны лагеря. На лапе у пернатого нашли привязанную бумажку с номером - предполагается, что это пакистанский телефон.

В рапорте тщательно описали внешность задержанного: белый голубь с черной головой. По данным пограничников, птица пролетела целых 500 метров. Полицейские штата Пенджаб были вынуждены задержать голубя по подозрению в международном шпионаже. Однако возбуждать дело по требованию пограничных служб они не спешат.

"Поскольку голубь - это птица, я пока не знаю, можно ли возбудить против него уголовное дело, но мы обратимся к юристам, чтобы выяснить информацию по этому вопросу", - сообщил полицейский штата Дхрув Дахия.

Голубь находится в клетке в полицейском участке в штате Пенджаб.

Издание отмечает, что практика метить голубей при помощи записок распространена среди заводчиков. По указанному в бумажке номеру нашедший птицу может позвонить заводчику и вернуть ее.