Девочке пришлось стоять на карнизе 17-го этажа для спасения от пожара

В Екатеринбурге девочка стояла на карнизе 17-го этажа, чтобы спастись от пожара.

Очевидцы сняли инцидент на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Огонь вспыхнул в доме по улице Колмогорова. В МЧС сообщили, что пожар охватил 10 квадратных метров.

Трагедии удалось избежать благодаря пожарным, которые спасли девочку изнутри квартиры. В соцсетях отмечается, что они эвакуировали ее, надев на школьницу маску "Самоспасатель".