https://news.day.az/world/1338780.html Девочке пришлось стоять на карнизе 17-го этажа для спасения от пожара - ВИДЕО
Девочке пришлось стоять на карнизе 17-го этажа для спасения от пожара - ВИДЕО
В Екатеринбурге девочка стояла на карнизе 17-го этажа, чтобы спастись от пожара.
Очевидцы сняли инцидент на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Огонь вспыхнул в доме по улице Колмогорова. В МЧС сообщили, что пожар охватил 10 квадратных метров.
Трагедии удалось избежать благодаря пожарным, которые спасли девочку изнутри квартиры. В соцсетях отмечается, что они эвакуировали ее, надев на школьницу маску "Самоспасатель".
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