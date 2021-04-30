https://news.day.az/world/1338805.html МИД Турции выразил соболезнования Израилю
МИД Турции выразил соболезнования Израилю
МИД Турции выразил соболезнования Израилю.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте МИД Турции.
"Выражаем соболезнования народу и правительству Израиля в связи с трагедией, произошедшей во время религиозного праздника на горе Мерон. Желаем скорейшего исцеления раненым", - сообщили в МИД Турции.
Отметим, что по меньшей мере 44 человека погибли и 150 получили ранения в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат на севере Израиля.
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