МИД Турции выразил соболезнования Израилю.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте МИД Турции.

"Выражаем соболезнования народу и правительству Израиля в связи с трагедией, произошедшей во время религиозного праздника на горе Мерон. Желаем скорейшего исцеления раненым", - сообщили в МИД Турции.

Отметим, что по меньшей мере 44 человека погибли и 150 получили ранения в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат на севере Израиля.