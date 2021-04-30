Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире построили в Португалии

В северной Португалии, около поселка Арока, построили самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Его протяженность - 516 м, передает Day.Az со ссылкой на "Профиль".

Мост под названием "516 Арока" смонтировали над рекой Паива, которая в этом месте течет по дну ущелья глубиной 175 м. Конструкция подвешена на стальных тросах, прикрепленных к V-образным бетонным башням. Строительство заняло около двух лет и обошлось примерно в 2,3 млн евро.

Официальное открытие моста должно состояться в воскресенье, 2 мая. Местным жителям разрешили воспользоваться сооружением раньше. "Настоятельно рекомендую пройтись по нему даже если у вас, как и у меня, кружится голова", - поделился впечатлениями житель Ароки Руи Брандао. Мэр населенного пункта Маргарита Белем надеется, что самый длинный в мире подвесной мост станет "ключевой достопримечательностью" региона. "Открытие важно для нас, потому что позволит возобновить прием туристов", - объяснила она.

"516 Арока" в Португалии побил мировой рекорд, продержавшийся четыре года. До этого самым длинным подвесным мостом в мире считался мост имени Чарльза Куонена в Швейцарии. Он расположен в восточной части долины Маттертал вблизи деревни Ранда. Его длина составляет только 494 м, а глубина ущелья под мостом - 85 м.